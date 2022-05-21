台灣本土疫情延燒，昨(20日)確診總計85720例，眼見疫情始終未趨緩，清冠一號成為近期民眾搶購的熱門防疫商品，還傳出服用能預防染疫，前主播蕭彤雯透露日前在不知情情況下喝下清冠一號茶包，沒想到竟出現4大症狀，嚇得她連忙呼籲大家：「真的不是每個人都能這樣吃」。

蕭彤雯表示很多中醫都表示清冠一號能當「保養」吃，但上週喝下朋友送的防疫茶包後，整個人像是嚴重受涼般，出現流鼻水、喉嚨癢癢、手腳冰冷、頭昏體虛等症狀，問了朋友才知道茶包內是清冠一號的藥材，嚇得她反問：「這要確診才能吃呀！怎麼能當一般保養用的茶包呢」，友人則是回覆：「不會呀！我們合作的中醫師說可以」。

蕭彤雯當天讓懂中醫的好友把脈，才發現身體變的非常寒，這才知道由於藥材太寒，健康者喝了反而可能降低免疫力，儘管茶包藥效相對溫和，但對體質正常或偏寒的人而言仍舊太寒，上衛福部網站查詢，上頭資訊清楚說明「確診才能吃」，雖然這段期間有資深中醫掛保證吃了能保養，但她表示：「我自己親身體驗（還只是用相同藥材做的茶包），真的是寒」。

至於清冠一號為何在緩解確診後的發燒發炎症狀會有效?蕭彤雯解釋在於它是強大的清熱解毒方，但也不忘叮嚀：「厲害的藥物有機會救你一命！但那是在生病時，當身體健康的時候吃，反而會破壞身體原本的平衡」，雖然知道有人不同意此說法，但純粹分享親身感受，絕對無意引戰。