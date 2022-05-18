台東1名確診的2歲幼童反覆高燒，且肺部已有浸潤現象，台東基督教醫院院長暨小兒科醫師陳志成照會院內中醫科主任黃俊傑，投以中藥「清冠一號」治療，男童迅速退燒，也恢復了活力。目前東基以中西醫結合治療確診幼童已有3例，皆有良好成效。

東基為台東縣收治輕中度產兒科確診病人的責任醫院，近來陸續照顧縣內的確診幼童及家人，院長陳志成表示，這位男童原本已退燒超過24小時，隔日再度發燒，活動力不佳、呼吸喘，肺部有浸潤現象，血氧濃度也往下掉，情況令人憂心。

陳志成曾考慮使用抗病毒藥物，但因男童只有2歲，體重10多公斤，加上藥物可能的副作用，非常猶豫。後來想到去年曾使用清冠一號治療確診成人，遂照會中醫科主任黃俊傑，調整劑量後給男童服用，效果相當明顯。

緊接著再讓1位高燒超過48小時、熱痙攣而住院的11個月大確診男嬰服用，傍晚服用後體溫逐漸正常，病情穩定下來。隔天又讓1歲發燒女童服用，當天也就退燒了。

陳志成說明，雖然目前政府有提供抗病毒藥物給確診病人，但對象多以成人為主，口服藥Paxlovid一次3大顆，還不可磨粉，對於幼童根本不可行。還好，東基中醫科有清冠一號，為確診孩童的治療開了1扇門。

黃俊傑表示，清冠一號對新冠肺炎初期病人的治療成效佳，另外，根據研究，清冠一號有助於阻斷病毒感染、抑制病毒活性及細胞激素風暴的出現。對減輕病人的症狀、大幅降低病情進展到重度的可能有很大的幫助。