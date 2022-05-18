本土疫情爆發後，各醫療院所急診湧入大量採檢人潮，導致醫療量能吃緊，近日基隆一名女網友表示，90歲的外婆洗腎時，做PCR檢測結果為陽性確診，雖符合收治條件，但院方卻因無床位無法收治，導致凌晨12點半外婆還在急診室外吹風淋雨，令她不滿開罵，「應該沒人願意自己家人被這樣對待。」

原PO昨（17）日於論壇《Dcard》指出，年近90歲的外婆是洗腎病患，17日洗腎時因有反覆發燒狀況，經院方篩檢後陽性確診，但醫院因無病床而無法收治，凌晨12點半外婆坐著輪椅，在急診室外吹風、淋雨，頂著低溫等床位，令她氣炸「不是可以優先收治嗎？讓一個沒有自理能力，甚至是已裝上氧氣筒的長者吹風淋雨？應該沒人願意自己家人被這樣對待。」

原PO表示，醫療量能、床位不足，就不要一直講優先收治，已符合條件的患者依然被丟在急診室外，「優先收治根本淪為空談」，她希望至少在等候床位時，可以給予長者一個遮風避雨的空間。

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「看了好心疼，讓年紀這麼大的外婆在外面等，希望她健康沒事」、「這就是政府說的與病毒共存」、「原本醫療就已經很緊繃了，現在被政府政策一改再改，亂成一團，累的都是醫護跟確診者」、「這場景真的看了好心疼」、「政府說要與病毒共存，根本什麼都沒準備」。

留言中也有醫護回應，雖然外婆的事件很讓人心疼，也符合優先收治條件都沒錯，但在前面肯定還有許多類似狀況，甚至病情更嚴重的長者也在等病床，他們比你的外婆早確診，等待時間更久，只能跟說疫情下大家都辛苦了，提醒原PO要隨時注意外婆身體狀況。