針對媒體報導「美臺商會致函國務院關切軍售政策」乙情，國防部今（18）日強烈反駁軍火商說詞，國防部強調，國軍各項武器裝備籌獲，係依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。

國防部指出，台美雙方於2021年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則之定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規劃」章節中說明；在此重申：「不對稱作戰係指作戰型態與方式，在於打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項」。

英國「金融時報」報導，美台商會17日發布新聞稿表示，美國國務院3月14日向商會簡報說明對台灣軍售的新政策，稱「拜登政府將不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」，此外，美國正在設法加快對台軍售和交貨流程。

美國副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）今年3月告訴國防產業高層，美國希望台灣著重於反艦飛彈、防空和飛彈防禦、指揮和通信、情報監控和偵察以及預警系統等能力。但華府隨後告訴台灣政府，若台灣要求採購12架MH-60R反潛直升機，華府將不會批准這項軍售。美國也阻擋台灣取得E-2D早期預警機計畫。

美台商會公開質疑，新政策增加「預先處置」機制，形同僅由「白宮國安會和美國國務院」拍板售台的軍售項目，排除台灣建軍主體意志和美國主要機關的參與。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美國軍火製造商諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）接獲通知，其E-2D預警機系統出口許可證已被取消。

韓儒伯則質疑，新作法將影響台灣獲得全方位防禦和威懾中國大陸的能力，不僅不會改善台灣安全，反而創造新漏洞，傷害台灣自信和防衛能力。

美台商會表示，新的「不對稱作戰」政策排除台灣應對各種行動和潛在衝突的能力，包含面對封鎖情況的反潛、當台灣防空識別區遭入侵的指揮及控制領空的能力。

國防部指出，美臺軍售為美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對我國防安全之重視與承諾，亦是維持印太區域穩定的重要力量。

國防部表示，國防戰力整備攸關臺海與區域安全之穩定，對於評估或洽談中之軍購案，均依美方軍售作業規定，秉持低調保密原則處理，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最適武器裝備，並要求依約甚至提前交運，以精進臺美雙方軍事互通性，確保國家安全。