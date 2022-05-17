美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日將台灣的新冠風險等級，從第二級的「中度風險」調升為第三級的「高風險」，引發各界關注。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友紛紛開酸：「世界怎麼跟得上台灣？」

美國有線電視新聞（CNN）17日報導，美國CDC於16日將台灣、加勒比海國家安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、非洲國家賴索托（Lesotho）、南非等4地，列入新冠風險等級第三級的「高風險」（Level 3: COVID-19 High）。

報導指出，CDC近期徹底改革評估新冠風險的評級系統，評級系統一共分為4級，原本第四級應該是最高風險級別，不過目前保留給確診病例超高、出現新變異株、或醫療保健設施恐崩潰等特殊情形，目前尚未有任何地區被列入第四級的「特殊情形／不要前往」（Special Circumstances/Do Not Travel）級別。

此事也在PTT上引發網友熱議，狂酸「世界怎麼跟得上台灣」、「在那叫什麼！世界怎麼跟得上台灣」、「哎呦，世界怎麼跟得上台灣啦」、「讚啦，世界怎麼跟得上台灣」、「看好了世界，世界怎麼跟得上台灣」。

還有些網友則說，「被認證了嘻嘻」、「啊你美國就不危險？」、「世界看見台灣了，台美關係史上最好」、「台灣防疫世界第一，美國是不是弄錯」、「老美在叫什麼」、「陳時中的投書真的很有影響力」、「吃萊豬吃爽的唷，被爸爸拋棄了」、「一投書完，美國就升你旅遊警示等級」、「世界不是只有美國」、「看好了世界，最危險疫區」。