美國商會會長哈特（Michael Hart）周二警告，受到旅行限制影響，中國嚴格的防疫封控措施在未來幾年內將阻礙外商投資。

美國商會會長在發布年度報告時表示，幾乎沒有跡象顯示美國公司將離開中國市場，但動輒數年的項目研究和盡職調查過程已經延後。他表示：「因為入境受到限制，我們非常擔心美國和其他外國公司正在中國進行的投資和未來準備進行的投資。今年的防疫封控和過去兩年的限制，意味著從現在起的3、4、5年後，我們很可能看到外商在中國的投資減少」。

哈特表示，這些限制措施還將促使在中國擁有供應鏈的外國公司去尋找替代來源，以減少供應中斷的問題。

該報告並指出，市場准入限制、歧視性法規，以及侵入性的網路安全規定，亦是美國企業最關注的問題。

上周美國商會發布初步調查報告，稱防疫措施和持續封鎖將促使在中國的外籍員工「外逃」，且58%的美國商會成員已經下修今年營收預測。

在中國的歐洲商會周一表示，歐洲企業已經為下一波疫情爆發導致的中斷做準備，而在中國提高疫苗接種率之前，能改善的機率不大。