美國南加州台灣教會15日午後發生槍擊,造成當時在教堂內進行午餐會的爾灣台灣基督長老教會(Irvine Taiwanese Presbyterian Church)會眾傷亡,共計造成1死5傷。對此,孫文學校總校長張亞中今在臉書以中英文發布貼文,祈禱「透過溝通化解歧見」。

這起震驚國人的凶殺案,發生在加州洛杉磯東南方城鎮拉古納伍茲(Laguna Woods)日內瓦長老會教堂(Geneva Presbyterian Church);美國當地警方16日已公布槍手身份及照片。綜合外媒報導,凶嫌為來自台灣的周文偉,行凶動機疑與不滿其在台時.其反台觀點不被接受等相關政治因素有關,警方定調為一起針對台僑社群的仇恨攻擊。

對此悲據,張亞中今(17日)則在臉書以中英文寫下:

謹向加州台灣鄉親遭槍擊悲劇之亡者致哀

My statement about the tragedy in Laguna Woods, California:

為亡者哀,並請諸位生者及亡者之家人親友節哀

Condolences to the families and friends of the victims, and sympathy to the survivors.

吾人譴責所有暴力,並絕不姑息容忍任何在上帝所在處發生之慘劇

We should condemn violence of any kind, and deplore that such an atrocity occurred in a House of God.

祈願寛恕讓憤怒平復,透過溝通化解歧見。

May forgiveness mend the anger,

and may understanding fill the gap.

張亞中,孫文學校總校長

Ya-Chung Chang,

President of SUN Yet-San School