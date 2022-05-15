行政院日前通過組織調整，對6個部會加以調整，環境保護署改制為環境部，農委會改制為農業部，原子能委員會調整為核能安全委員會，經濟部商業司升格為商業發展署、礦物局和地質調查所整併，交通部觀光局升格為觀光署，內政部營建署改設國土管理署和國家公園署、役政署併入部本部。民進黨立院黨團表示內部意見還要整合，本會期來不及審查；在野黨則表態支持其大方向，但會嚴格審查，避免意識形態及政治凌駕專業。

三大缺失須力圖改進

綜觀蔡政府6年來的人事約有三大缺失，必須力圖改善：一是組織調整延宕遲滯，影響施政效能；二是政治任命嚴重，衝擊施政能力；三是黨意凌駕專業，阻礙部會施政。這些問題若無法迅速改善，在蔡政府最後兩年恐將讓行政院問題叢生，降低民眾對民進黨政府的信賴度，甚至影響2024年總統大選。

首先，由於經濟、社會和科技快速變遷，政府部會必須順應調整。若組織調整過快過大，會讓人民有不穩定之感；但若調整速度過慢，無法跟上時代脈動，必將成為國家進步的絆腳石。蔡政府的組織調整速度的確有延宕現象。此波政院改組，是10年前啟動的「中央政府組織再造」最後部分；組織改造將原來37個機構改造為33個，馬政府完成了約2/3，蔡政府再完成1/3，但目前已過6年卻還差臨門一腳，民進黨立院黨團意見也未能整合，需要加油。

部會無法有效調整，並清楚界定權責，會讓一些業務權責歸屬不清，部會間互踢皮球；若政院又未能積極發揮協調效能，弊病會日益嚴重，甚至成為媒體焦點之後，才會迫使部會務實檢討解決問題。例如「長照」照顧假的問題就在衛福部和勞動部之間互推，行政院卻未能責成政務委員及早協調、解決問題。本次調整，經濟部商業司調高位階為「商業發展署」，重視服務業值得肯定；但原來經濟部提出的「中小企業處」升格卻已經消失，對照韓國甚至有「中小企業創業部」，顯示政院洞見不足，未來國家對中小企業的支持，可能會淪為口號，對產業結構和所得分配愈加不利。

此外，組改計畫是10年前定下的，目前社會情況已有不同，有必要重新審視，務求能符合當今需要。例如，房價近年持續飆升，嚴重衝擊年輕人結婚生子，「社會住宅」卻推動無力。新加坡曾設「建屋發展局」專責此事，美國有「住房和城市發展部」，德國也有「聯邦房屋、都市發展及建設部」，都值得政院組改參考。

外行領導內行阻效能

其次，是蔡政府人事的政治任命過多，衝擊了施政專業。幾年前，讓國人大開眼界的國發會主委陳美伶，居然會弄不清楚ASEAN和TPP，金管會主委顧立雄也完全不懂該會的核心業務，當然都不太可能提出前瞻性政策。而出身法律系、只有智財權經驗的王美花出任經濟部長，鬧出申請CPTPP的時間晚了中國大陸1周的糗事，當然也不令人意外。

此外，APEC即將在本月下旬召開「貿易部長」實體會議，身為成員之一的台灣，理當由主管貿易的經濟部長出席，而目前我國申請加入CPTPP正需要爭取其11個成員國支持，這11個成員剛好也都是APEC成員，負責加入CPTPP業務的經濟部長責無旁貸應該出席並爭取，但居然由政務委員鄧振中出席，令各方感到意外，政院沒有任何說明。一般部會的政治任命影響可能還不大，但專業部會的政治任命就會像賭博一般，運氣不好時連國運都賠上。

蔡政府的第三個大問題，是透過不需公務員資格的機要任命，將黨部人事安插到各個部會，主導、監督各部會施政，看來是想要避免政策傷到政黨選票。這種學自蘇維埃的機制，曾經被國共兩黨學習仿效，但國民黨在台灣民主化後已逐漸放棄，尊重部會的施政自主權；而民進黨派任部會的代表卻非如此，造成「外行領導內行」，嚴重打擊官僚士氣。其結果將導致部會積極性逐漸消失，凡事秉承上意，不求有功、但求無過，甚至刻意怠惰推諉，對國家社會發展絕非好事。

行政院組織改造符合時代需要，我們樂觀其成。但若無法處理上述用人問題，民進黨的國家治理效能將會問題叢生，並付出相應的政治代價。