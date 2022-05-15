市民等看「柯式部署」 柯P：雙北跨學區問題要討論看看

校園確診數持續增加，立法院法制局提出美國CDC最新研究顯示，兒童及青少年比成年人更容易染疫，因此建議高中以下學校宜直接停課至5月底或學期末，避免反覆停課的情況；對此，台北市長柯文哲表示，學生感染最大問題是回家傳染給長者，台北市線上教學系統很完整，但雙北為共同生活圈，加上跨學區問題，還要再與新北市做討論。

國民黨立委蔣萬安呼籲中央，可提前讓學生放暑假，待疫情趨緩再復課，卻遭柯文哲酸「想好再講，不要亂喊」，北市議員游淑慧也提出數據證明，北市學生染疫情況嚴重，校園師生確診數已破萬，未打疫苗的國小、幼兒園孩童確診數是國、高中生的2倍，但柯文哲只有預言，卻仍未看到柯式部署。

柯文哲說，原則上會呼籲學校辦的到，就遠距教學，但是否要下行政命令還要考慮，會請教育局想看看，主要是因雙北有跨學區的問題，如何做要和新北市討論。

他指出，台北市相當程度可以執行遠距教學，其他縣市可能沒有這些系統，恐怕遠距教學會有問題，雙北要再商量一下，至於全國如何做，新常態政策會不斷改變，會與中央討論後，再公布政策。

柯文哲也坦言，國中會考的部分比較麻煩，確診者和居家隔離如何處理？會請教育局想看看。