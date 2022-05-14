內政部13日召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組會議，審查小組認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，不同意改制為直轄市。消息曝光後引發關注，港媒分析指出，升格改制畢竟是遭蔡政府駁回，某種程度是「雙面刃」，彰化藍綠選情消長，值得觀察。

根據《中國時報》14日報導，審查小組以《地方制度法》人口聚居達125萬人以上的人口條件，彰化縣今年4月底人口數已不滿125萬人，且整體人口長期呈下降趨勢，在政治、經濟、文化及都會區域發展等相關條件上亦有努力空間，駁回改制申請。

對於此事，據《中評社》14日報導，民進黨爭取參選縣長的邱建富、魏明谷則出面火力全開，矛頭指向國民黨縣長王惠美能力不足、準備不足。不過，值得注意的是，彰化縣升格倡議先前是由民進黨率先發動，邱建富甚至多次向中央喊話，彰化應優先於新竹升格，否則恐怕對地方綠營的選情不利，但如今升格案仍被蔡政府否決，引起關注。

該篇報導認為，藍綠均操作改制升格議題，但彰化民眾期待的改制升格最終是被蔡政府否決的，這對綠營而言，恐怕無法否認。