彰化中山路與卦山路交通要衝的八卦山牌樓，是八卦山風景區的重要地標，歷經風吹日曬，油漆剝落，當年獻建的黑松股份有限公司，近日贊助彰化縣政府300萬元，挹注整修八卦山牌樓，再添佳話。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化中山路與卦山路交通要衝的八卦山牌樓，是八卦山風景區的重要地標，歷經風吹日曬，油漆剝落，當年獻建的黑松股份有限公司，近日贊助彰化縣政府300萬元，挹注整修八卦山牌樓，再添佳話。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化中山路與卦山路交通要衝的八卦山牌樓，是八卦山風景區的重要地標，歷經風吹日曬，油漆剝落，當年獻建的黑松股份有限公司，近日贊助彰化縣政府300萬元，挹注整修八卦山牌樓，再添佳話。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化中山路與卦山路交通要衝的八卦山牌樓，是八卦山風景區的重要地標，已近一甲子歷史，造型設計採用北式宮殿建築風格，歷經風吹日曬，油漆剝落，不復當年風采，為了迎接彰化慶祝建縣300周年添喜事，當年獻建的黑松股份有限公司，近日贊助彰化縣政府300萬元，挹注整修八卦山牌樓，再添佳話。

彰化縣文化局表示，八卦山牌樓乘載彰化縣民的共同記憶，八卦山大佛1961年竣工後，牌樓於1963年11月開工、隔年4月竣工。作為引導觀光客進入風景區的入口意象。牌樓的造型設計採用北式宮殿建築風格，以鋼筋水泥的工法，依道路尺度構成三間四柱的格局，朱紅的樓柱撐起三面往天際揚起的琉璃屋瓦。

牌樓古色古香建築的特色，還在兩側垂脊交叉設置正吻神獸，以佛教聖獸大象造形的斗拱，呼應著屹立八卦山上的釋迦大佛，北式風格彩繪，讓整座牌樓美輪美奐。但數十載的風吹日曬，表層油漆剝落，不復當年風采，牌樓彩繪雖有漆面剝落退色，但經過安全結構鑑定，結構安全無虞。

彰化縣文化局與黑松公司多次洽商牌樓修繕事宜，經現場勘查和開會討論，黑松公司近日同意贊助新臺幣300萬元，作為牌樓修復工程專款，文化局將委託專業匠師進行修繕及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善等，讓八卦山牌樓再現風華。