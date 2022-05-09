彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局說明疫情狀況。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局說明疫情狀況。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣強化醫療分流。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增4萬263例本土個案，彰化新增確診人數497人，居家隔離達到1871人，彰化縣高、國中和小學共32班停課，幼兒園19班停課，高國中小共81班復課，幼兒園14班復課，並宣布12家醫院都要建立金色通道，採取採檢、住院評估、診療、投藥，一次到位的一條龍服務。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣確診個位數略低了，是因為中央政策重大調整，居家隔離匡列只有同住者，職場和學校不再匡列，所以確診人數沒有再攀升，未來政策調整，快篩陽性也視同確診者。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，個案減少是暫時性還是持續性，還要再觀察，目前確診以青壯族群最多，佔一半以上，最要注意的是老年族群個案比例是否攀升，目前彰化縣65歲以上確診者比例是8.2％，目前採分流收治原則，有肺炎跡象一定要住院，80歲、懷孕36周、65至80歲和2歲以下具重症風險或徵候者，由醫院急診檢傷分類重症評估，其他呼吸道症逛，則走常規醫療。

葉彥伯強調，目前居家匡列只限於同住者，職場、學校班級不匡列，無症狀個案不會被發現，但不用緊張，無症狀就像打了疫苗追加劑，只是增加保護力，就無須篩出來了，要把醫療量能集中處裡中重症狀者。讓醫院急診室提供金色通道一條龍，目前部立彰化醫院已經建立模式，未來縣內11加醫院也都會加入一起來幫忙，採檢、住院評估、診療、抗病毒藥院一條龍服務。

葉彥伯表示，目前基層醫療量需求量很高，目前確診者居家照護收案量已經累計快到700多人、清冠一號也累計130位，除了11家醫院，還有82家診所、100多位醫師加入，未來還要增加到100多家診所，至少500多位醫師來投入，如果接到電話，不要以為是詐騙集團、不理不睬，不放心可以回電再查證。

葉彥伯表示，中央已有新規定，住宿型長照機構，一旦快篩陽性，就要開始投藥治療，此外，長者、慢性病患、肥胖、免疫功能不全或其他重症風險者，都要來即時使用抗病毒藥物，達到重症清零、輕症控管。