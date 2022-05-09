區塊開發將在今年第三季進行選商，各開發商卯足全力推新風場角逐開發資格。環保署9日進行彰化渢佑離岸風力發電計畫環評專案小組初審，不過經過閉門會議討論後，全案補件再審，並要求CIP在7月底前補足相關資料。

要求開發單位CIP補充相關資料，包含蒐集鄰近離岸風力發電計畫預定施工及營運期程規劃，分別就施工及營運階段之累積影響進行整體環境，包含生態衝擊評估，並說明與其他風場聯合設立鳥類監測系統之執行方式。補充本風場、鄰近風場範圍及鄰近沿岸地區各季節之鳥類飛行軌跡資料，說明候鳥遷移飛行經過本風場之整體撞擊風險評估，並提出減輕對策。

本計畫風場位於彰化縣外海，風場總面積約43.55平方公里，離岸最近距離約10公里，水深範圍約介於21至47公尺，單機裝置容量約9至20MW等級，最大總裝置容量600MW，最多風機數量37座，採用三腳或四腳套管型式作為風機水下基礎結構，風機間距不小於870公尺，葉片及葉片間距不小於400公尺。