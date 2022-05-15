新冠肺炎持續延燒，百業蕭條造成通膨惡化，全球最為嚴重的國家當數號稱世界第一經濟體的美國。過去一年美國無殼蝸牛，光租屋花費，應聲多了17%，原省吃儉用好不容易有點積蓄可以購屋的民眾，也因為房價飆漲19%，只能望屋興嘆。

皆是因為疫情導致供應鏈受阻，加上需求不斷提升，使得人事成本和所有建材（平均漲幅24%）費用急遽飆升，造成建案延工甚至是停擺。羊毛出在羊身上，賣方所增加的投資成本均轉嫁到買方，房價成長速度早已超過基本工資漲幅，房貸的負擔比重已經影響基本生活，佔比年收入3成以上。

前述居住需求還只是冰山一角，民生首要「吃」，食品價格比較同期上漲10%，依美國農管部保守估計，至少還有5%的漲價空間，聯準會統計光因為消費貸款的金額竟增加420億美元，總額已創下歷史新高，達到4.5兆，已有47%的民眾擔心連食物都買不起，高達71%的民眾也有減少開車可以省下汽油耗費的念頭，連「行」都出問題。以上花費都還是可以節省的部分，而不能省的醫療花費，更讓美國民眾傷透腦筋。

接棒美國，台灣疫情惡化程度已成為全球第一，疫後重建照妖鏡，美國已經無所遁形，通膨現況已導致民眾勒緊褲帶，如仍過不了民用五需這常態關卡，向來以追随美國為榮的蔡政府，恐怕得及早部署因應通膨危機，以盡可能減輕對民生的巨大衝擊。

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