半島電視台的巴勒斯坦裔美籍記者阿克萊，11日在約旦河西岸採訪以色列突擊新聞時遭擊斃。14日，民眾為阿克萊舉行葬禮時，再次爆發警民衝突。以色列警方發射閃光彈和催淚瓦斯，衝向巴勒斯坦出殯隊伍，持警棍毆打抬棺者，試圖阻止他們步行運送靈柩，抬棺人員一度被逼到牆邊，靈柩還差點掉落地上。現場一片混亂，之後數千人引領靈柩經過耶路撒冷舊城，悲憤不已。

事發後，美國及其盟友對以色列的施暴行為，絲毫沒有譴責之意。白宮發言人莎琪不痛不癢地說：衝突畫面令人不安，美方將與以巴當局保持密切聯繫。國務卿布林肯顧左右而言它：「每個家庭都應該能以有尊嚴和不受阻礙的方式，讓他們的親人安息。」聯合國秘書長副發言人哈克說，現場畫面「非常令人震驚」。歐洲聯盟也僅表示震驚。

鏡頭轉向美國國內。18歲的白人至上主義者詹德隆，昨天穿戴軍規裝備，到紐約州水牛城黑人社區的超市持槍掃射，造成至少10死的慘劇。當地警長說，「這是純粹的邪惡，是真正的種族仇恨犯罪!」

以色列警方施暴巴勒斯坦出殯隊伍，美國和西方盟國不予譴責，不也是種邪惡?幾十年來，他們假裝看不見以色列對巴勒斯坦的暴行，不也是白人至上主義衍生?白人至上主義也正是二戰後美國霸權侵略非白國家的深層動機。中東戰火、中南美洲動亂，入侵伊拉克、阿富汗、敘利亞，處處可見美國白人至上主義的邪惡足跡。

其實，美國白人至上主義的幽靈籠罩在海峽兩岸久矣!台海安危，關鍵就在於誰甘為美國白人至上主義的螟蛉和犧牲者。

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