昨日（16）本土案例新增61697人，台灣本土已連續多日新增6萬餘例，引發各界關注。國民黨副發言人楊植斗坦言：「連續數天6萬確診，你以為是好消息？」楊強調，衛福部部長陳時中日前坦承PCR量能不足，可見近日確診數都在6萬上下，並非疫情和緩，而是黑數上升根本無力控管，這也讓總統蔡英文嚇出一身冷汗，緊急召開會議。

楊植斗在臉書發文表示，「連續數天6萬確診，你以為是好消息？」已經好幾天確診數都在6萬上下，有人以為是疫情和緩，但事實上這代表著黑數上升，政府根本無力控管。

楊植斗指出，由於人力及儀器不足，每日PCR採檢確診的人數約莫6萬左右，雖然現在快篩陽性後可找醫師視訊認定，但各大網站塞爆、滿診關閉預約，以及確診者身份難以確認等問題，都讓這政策像笑話一樣，確診認定更混亂。陳時中承認PCR量能不足，翻譯成白話就是，每天頂多就是6、7萬人，帳面上看似趨緩，讓人以為是好消息，事實上已失去意義。

對此，楊植斗進一步分析，13日死亡人數41人創新高，嚇出蔡英文一身冷汗，緊急召開會議。楊諷刺道，這幾日的死亡數量再降，但最近死亡的患者可能等不到確診通知；要判讀數字，仍要隔幾日後再來看看，畢竟這個政府很喜歡「校正回歸」，死亡人數是否如陳時中報告的那麼少？讓我們繼續看下去。