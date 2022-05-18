張齡予透露病況變化很快，喉嚨刺痛、後腦勺像被棍棒打過。（摘自臉書）

三立繼8點檔《一家團圓》傳出多位演員確診外，新聞部主播李文儀、張齡予及氣象專家吳德榮也陸續確診，張齡予今（18日）早上發文指出昨天播完晚間新聞後，感覺自己快沒有聲音、發聲很吃力，還有一點點些微咳嗽，因此回家立即進行快篩，結果呈現陽性，「本以為我可以撐過去這一段，很抱歉還是疏漏了，我個人實在很抱歉造成公司或可能被影響的人的困擾。」

她表示自身病況變化的很快，經過ㄧ夜，目前已經完全沒有聲音、喉嚨沙啞刺痛、咳不出的痰、胸悶胸痛、後腦勺像被棍棒打過腫起來那種痛，全身痠痛無力，不過目前還沒有發燒，已經接種3劑疫苗、肺炎鏈球菌、流感疫苗的她說：「我個人感受比過去普通感冒嚴重很多，所以不要再相信『Covid 不過就是感冒』這種話，我相信即便是輕症也會非常不舒服。」並再度呼籲大家儘早施打疫苗，保護自己也保護大家。

李文儀17日晚間發文透露上周開始就感覺喉嚨有點怪，因此每天都有進行快篩，結果都為陰性，不放心的她還特地在周六請假看醫生，當時醫生也診斷她為感冒，沒想到休息3天、藥都吃完後，聲音卻越來越恐怖，「決定篩第六次，沒想到：兩條線，當場愣住。」