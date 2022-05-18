國中教育會考21日、22日舉行，共19萬9318人報。立委今天質疑，部分考生快篩確診後卻「蓋牌」不通報，教育部很難查出來，他們前往應考，將造成考場不安全。教育部次長林騰蛟回應，蓋牌考生將取消考師資格，且不得補考。

國中會考本周、六日舉行，由於國內疫情大爆發，教育部規定，確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢測及未獲PCR檢驗結果的考生不能參加這次考試，他們必須參加6月4日、5日的補考；同時，居家隔離、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生，分別安排至不同類型的「第二備用試場」應試

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天召開聯席會議，審議「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例部分條文修正草案」，國民黨立委萬美玲質詢時指出，若考生隱匿確診參加會考，將導致一般考場更不安全。

萬美玲表示，許多考生可能快篩陽性，但卻自行「蓋牌」，不去進一步做PCR檢測，為的就是要如期參加5月21日、22日的考試，不想去走補考的路。這類考生一旦進入試場，將使得考場不安全。

萬美玲指出，教育部說有3類考生不能應考，「理想很完善，現實卻難執行」，因為教育部根本難以認定這些考生。因此她要求教育部應該將考場的防疫升級，才能確保考生在應試時不被感染。

林騰蛟回應，對於3類不能參加考試的考生，教育部會請地方政府和學校每天通報，並和指揮中心進行勾稽，以掌握人數。而如果不能應考的考生還違反規定前來應考，將被取消考試資格，也不能補考。