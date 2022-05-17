金門今天新增新冠確診164例，再創單日最高紀錄。縣府下午直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診164例，再創單日最高紀錄。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診164例，再創單日最高紀錄。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診164例，再創單日最高紀錄。最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診164例，再創單日最高紀錄。最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診164例，再創單日最高紀錄。且收治中患者首度出現3例重症，另有2例中症，目前確診已有814人。縣府針對鄉親關心的國中教育會考，已在金門高中規畫9間第2類備用試場，務期將疫情影響程度減至最低。

縣府下午直播說明， 今天新增164名確診者(，確診累計814例，目前收治中71例，無症狀或輕症66例、中症2例、重症3例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者167人，目前居家隔離330人，解除居家隔離277人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中。

新增164例中，男性80例、女性84例，年齡介於未滿5歲至90多歲。年齡分布：5歲以下10例、6歲12歲13例、13歲至19歲10例、20歲至29歲42例、30歲至39歲26例、40歲至49歲20例、50歲至59歲21例、60歲至69歲16例、70歲至79歲5例、90歲以上1例。校園部分學生與教職員，4校幼兒園7人、國小8校12人，國中3校5人、高中職2校5人、大學1校2人。

個案分屬11個家庭群聚案共有38例、8處工作職場群聚案共有28例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用18床，尚有空床22床。 新增3例重症個案，個案1為69歲長者，有中風、慢性病史；個案2，48歲，肝硬化末期；99歲長者，高齡極度衰老。目前均收治於部立金門醫院。

針對國中教育會考將於5月21日至22日舉行，縣府也說明如下：考生如有確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果等不能參加考試，改為6月4日、5日補考；居隔、居檢和自主防疫考生，如於5月14日(含)起為最後接觸日者，均須在備用試場應試，若5月13日前為最後接觸日就能進一般試場應試。

縣府呼籲鄉親為獲得迅速與即時的關懷與服務，如接獲確診簡訊，應至〈確診個案自主回報疫調系統〉填報上傳。

縣府也提醒鄉親，儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另確診者於居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、遙控器、衛浴設備等，減少病毒殘留導致感染。