行政院顧問鄭宏輝爭取擔任民進黨新竹市長候選人，對在地民生議題關心不遺餘力。鄭昨日（16）特別整理「快篩陽性」、「PCR檢測」、「確診怎麼辦」三大須知，讓心急如焚的民眾能有資料參考。此文獲大批網友盛讚，紛紛直呼「超貼心」。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，最近接到許多鄉親求助的電話，鄭宏輝辦公室特別整理了「快篩陽性」、「PCR檢測」、「確診怎麼辦」的相關資訊，提供大家參考。

鄭宏輝指出，5月12日起如快篩陽性，要主動聯繫指定診所安排視訊醫療，務必先電話預約，經醫師視訊評估確認快篩結果。若有疑義可通知衛生局安排PCR，無症狀者建議到社區篩檢站；有症狀者再到診所、醫院PCR，結果通常作業時間約一至二天，民眾想盡快得知結果，可使用健保快易通查詢。與醫師達成共識，通報為確診者確診後，請在家等候衛生局通知

不僅如此，鄭宏輝提醒，若確診者如有物資需求，可撥打新竹市居家照護關懷專線03-5320900，可委託非同住的親人、好朋友，憑身份證或健保卡（翻拍亦可）到住家所在區的區公所領取。如有需要申請送餐、垃圾清運，則可填寫「新竹市COVID-19居家照護關懷中心生活需求申請表」，或撥專線03-5266016。

此文獲得大批網友按讚，紛紛留言：「輝哥真的超貼心」、「有夠貼心的！」「貼心又細心的政治人物」、「謝謝輝哥」、「輝哥讚讚讚」、「有政府，很放心；有輝哥，更安心」、「資訊清晰明瞭，真的讚啦」。