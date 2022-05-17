台中市議員楊典忠指出，市府員工染疫人數多，恐影響公共工程進度，呼籲市府提供外勤工程人員快篩劑。(楊典忠提供／林欣儀台中傳真)

台中市議員蕭隆澤表示，市府發送防疫關懷包是好意，但應隨疫情升溫，及早做好調配。(蕭隆澤提供／林欣儀台中傳真)

疫情嚴峻，台中市梨山也傳出民眾確診，議員何文海說，梨山已出現群聚染疫，居民快篩陽性，想做PCR卻得跑到東勢，市府應規畫增加醫療人力；此外，議員楊典忠、蕭隆澤也關心市府員工染疫及防疫包配發問題，呼籲市府應提前布署。

何文海說，大梨山地區因採茶、連日豪雨等情況，這幾天已出現群聚染疫的情況，卻傳出有民眾快篩陽性，竟無法在梨山衛生所做PCR，只好花費時間與精力、下山到東勢做PCR，不但勞心勞力，期間還可能有安全問題。

何文海強調，梨山地區民眾孤立無援的情況在各村落上演，當地居民彷彿被遺忘的族群，市府應幫幫偏鄉居民，希望增加醫療人力，緩解疫情擴散。

楊典忠則說，台中市府今年4月開始分艙分流上班，但染疫人數持續增加，從5月12至16日短短4天，市府員工確診隔離人數就增加103人，他擔心公共工程人員與外籍移工染疫，恐會影響公共工程進度，呼籲市府提供外勤工程人員每周至少1劑快篩劑，藉以維護他們安全。

蕭隆澤質詢說，確診者數量逐日攀升，市府準備的防疫關懷包數量究竟夠不夠？隨著疫情升溫，市府應做好權宜調整及配套措施，別讓美意變了調。

副市長陳子敬強調，針對梨山地區染疫與醫療人力的問題，將儘速了解並處理；中央政策目前趨向於與病毒共存，若確診人數增加，難免會對公共工程進度造成影響，但至今工程建設進度都算正常；市府目前提供確診者每人1份防疫包，將盤點現有數量後再進行配發。