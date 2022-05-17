台中市議會今天進行業務質詢，市議員江肇國表示，前市長林佳龍時代提出「8年種100萬棵樹」，盧秀燕市長就任後，市府也宣稱將會延續好的政策，但仔細算一算，盧市府就任3年多，市府累計僅栽種8萬7000棵樹，說好的種樹原來竟是一場騙局。

建設局長陳大田表示，植樹可以為地球盡一份心力，是好事，也是市府的政策，但不會針對數字多做計算。

江肇國指出，林佳龍時代提出8年種100萬棵樹的政策，為此還編列3億元經費，而盧市府就任後延續此政策，但仔細計算，2019年市府栽種的樹木僅2萬6290棵、2020年為3萬861棵，去年截至10月底僅種了3萬棵樹；若以各局處看，除了農業局、建設局栽種超過1萬棵樹，包括勞工局、法制局與新聞局栽種樹木數量掛零，他呼籲市府應說到做到、讓好的政策延續。

陳大田說，市府各局處都是有能力就儘量做，也邀請民間企業一同協助種樹，低碳辦公室則負責推動、控管，要求跨機關持續執行。