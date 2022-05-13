【愛傳媒葉元之專欄】娛樂稅是不合時宜的稅目，元之在2020年11月曾提案，希望能降低娛樂稅，並沒有獲得市府的重視。最近因為脫口秀演員博恩，拍片調侃台北市稅捐處，說只要把「脫口秀」包裝成「有趣的演講」，就可以不用繳娛樂稅，讓娛樂稅的問題再度被大家關注。

娛樂稅是消費者因從事娛樂活動要繳的稅，在民國31年開徵，當時是農業時期，政府希望大家勤儉建國，為鼓勵大家努力工作，避免消費、減少娛樂，因此有「寓禁於徵」的政策意義。

但現在娛樂已經是大家日常休閒生活的一部分，政府甚至還鼓勵大家進行看電影、藝文表演等經濟文化娛樂，去年政府的振興券還加發「藝fun券」，現在還用課稅的方式來「懲罰」民眾娛樂，實在是讓人很錯亂。

另外，雙北是共同生活圈，但市民在新北從事娛樂活動，要繳比台北高的娛樂稅，相當不合理，也與市府經濟發展及推動藝文活動的目標相違背。以職業表演娛樂稅來說，市民在新北要繳10％，在北市只要2.5％。

板橋火車站旁的特專三用地，文化部即將要設立「國家級國家兒童未來館」，到時候會有兒童文化體驗館、數位藝術體驗館，之後若有收門票，也要繳娛樂稅。

另外，課娛樂稅的標準也很奇怪，財政部曾函釋「職業性說書」要課娛樂稅，是指「講解書中意義或講說評詞、故事」，那這樣各級學校或補教業者是否都要被徵收娛樂稅，但同一函釋是說舉辦「全方位成功經典講座」並非說書，難怪博恩會說「適當包裝即可避稅」。

我覺得最不合理的地方，就是用課稅方是懲罰民眾看電影、參加藝文活動、唱KTV，更不要說疫情關係這些產業都受到很大程度的影響。但其實去年新北市課電影院娛樂稅400萬、藝文活動74萬、KTV3300萬，金額並不大，影響市府財源很有限。

中華民國萬萬稅，但課稅的目的必須正當，不能用開源為由，向民眾徵收不合理的稅。去年中央政府超收4327億的稅，新北市應該爭取中央其他的稅源，而不是不願意改革不合理的稅。

雖然娛樂稅極度不合理，考量市府財政困難，希望市府可以分階段降娛樂稅，積極從事稅務改革。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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