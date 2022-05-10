台中市觀旅局每年監測九號隧道，目前各項監測數值均在安全範圍內。（台中市觀旅局提供）

台中市后豐9號隧道擁有百年歷史，是各地遊客必訪的特色景點，為維護自行車道騎乘環境及遊客遊憩安全，台中市觀旅局每年編列預算監測9號隧道，目前各項數值均在安全範圍內，力邀大家規劃一趟單車輕旅行，欣賞明媚的大甲溪風光。

后豐鐵馬道為台鐵舊山線改建而成的專用型自行車道，全長5.8公里，沿途可欣賞明媚的大甲溪風光；知名的后豐九號隧道，擁有百年的歲月痕跡，是遊客必訪的特色景點，台中市觀旅局每年持續編列預算監測九號隧道，以維護自行車道騎乘環境及遊客遊憩安全。

觀旅局指出，監測九號隧道內容包含隧道壁體聽音檢測、裂縫量測、水位及流量觀測、混凝土結構是否傾斜變動等安全評估項目，除讓專業人員使用儀器監測及現場目視巡查外，也安排人員不定期巡視，目前各項監測數值均在安全範圍內，隧道結構穩定、排水狀況正常。

后豐9號隧道已有近百年歷史，至今結構良好，全長1.2公里，原本屬於舊山線火車隧道的一部分，然而在新山線完工後即廢棄，也是西部幹線中最早退休的一條隧道。

觀旅局建議，民眾也可從后里火車站出發後，沿甲后路到月眉觀光糖廠參觀、吃古早味枝仔冰，再騎乘到甲后線忘憂谷支線，拜訪隨季節更迭而有不同變化景色的熱門景點忘憂谷，歡迎民眾趁假日，一同享受山線自行車旅行，悠閒探訪河岸與田野風光，深度體驗台中之美。

觀旅局提醒，疫情持續擴散，防疫不鬆懈，建議民眾從事戶外旅遊活動時，應維持適當社交距離、勤洗手、戴口罩，呼籲大家防疫優先才能安心旅遊，與市府共同落實防疫，保護你我健康。