孫錫求加入《犯罪都市2》飾演大反派。（車庫娛樂提供）

《犯罪都市2》動作場面再升級。（車庫娛樂提供）

韓國犯罪動作片《犯罪都市2》今（11日）在韓國舉辦全球媒體線上聯訪，主演馬東石、崔貴化、朴智煥以及導演李尚龍皆出席受訪，近日因《我的出走日記》爆紅的孫錫求（前譯：孫錫久）也加入飾演大反派，不過他因人在菲律賓拍戲缺席，馬東石不僅是主演也擔任企劃，他表示，在拍攝首集時，就已計畫後續的8個故事，「會以馬刑警面對其他案件和惡角的故事為主，很感激能以系列作繼續拍攝，我們會嘗試各種方式，展現更有趣的作品。」

再度回歸演出「怪物刑警」馬錫道，馬東石表示：「這個角色融入我本身的許多部分，像是我小時候很想當警察，身為演員很想嘗試刑警動作演技，但一直無法接到這樣的角色，所以我心想一定要嘗試自己製作這樣的作品。」他這輩子花了一半的時間練了拳擊、從事演員這份工作，就這樣融合在一起了，「我想『馬錫道』是和我很一致的角色，片名取為《犯罪都市》，也是希望如果真的有1個無犯罪的都市該有多好，也很感謝大家對前作的喜愛，才能讓我們拍攝續作。」

《犯罪都市》以痛快制裁惡人成為韓國動作片經典，首集由尹啟相飾演的反派讓人印象深刻，馬東石形容尹啟相就如同「老虎」，那第2集的反派孫錫求就像是「獅子」，至於為什麼會這麼形容呢？馬東石也回答台：「老虎和獅子都很殘忍，無法說哪個動物更強，因為他們有不同的特性。就像我們兩部作品擁有的色彩不太一樣。」而這次場面製作再升級，光看到預告就能發現，動作戲看起來很危險。馬東石也提到：「最後那場動作戲並不簡單，我和孫錫求以及攝影導演費了不少心思，當時的拍攝環境有很尖銳的布景，是很危險的場面，幸好大家都平安無事地完成拍攝！」

不僅有痛快的動作場面，也有許多有趣幽默的劇情，馬東石回應：「《犯罪都市》系列基本要素就是寫實，但作為娛樂電影也努力兼具了幽默和趣味性。從和導演一起寫劇本時，我們不斷討論幽默和搞笑的部分，修了十幾次的劇本，我們一起縝密思考努力寫出整體幽默又充滿動感、驚悚的內容。」演員間幽默的互動也是一大看點，飾演張夷帥的朴智煥表示：「最滿足的場面是和馬錫道再會的場景，在拍攝之前就感受到幸福的緊張感，很好奇我們會展現什麼樣的默契，幸好拍攝過程很愉快，呈現出的效果似乎也滿好的！」

《犯罪都市2》劇情描述掃蕩加里峰洞任務後過了4年，衿川刑警隊前往越南引渡逃走的嫌犯。「怪物刑警」馬錫道（馬東石飾）和全日萬組長（崔貴化飾）發現在當地的嫌犯十分可疑，得知其背後有個凶惡殘暴的主使者姜海相（孫錫求飾）。馬錫道和衿川刑警隊奔走於韓國和越南兩地，開始緝捕史上最壞的傢伙姜海相。將於下周五（20日）在台上映。