台北市勞動局長陳信瑜行政不中立、外洩勞檢資料等爭議連環爆，連北市議會民政委員會要求提供特支費資料都遭拒，藍綠齊轟陳信瑜藐視議會，決定成立跨黨派調查小組，9人名單即將出爐。但市議員鍾沛君今再開罵，質疑一周過去仍舊未收到勞動局相關資料，批評市府不提供也不說明，乾脆接下來都不要審了。

台北市議會今舉行第13屆第21次政黨協商，首先針對陳信瑜案進行討論，內容為跨黨派調查小組的成員名單和人數，最終通過國民黨推派4席、民進黨3席、新黨1席、無黨籍1席，共計9人，召集人由成員互選後產生。

9人名單尚待各黨團推派，據悉，目前國民黨將由鍾沛君、游淑慧、徐弘庭及王欣儀負責，民進黨則是推派周威佑、阮昭雄及陳慈慧，新黨為侯漢廷， 無黨籍則是苗博雅。

雖然調查小組成立在即，但身兼民政委員會第一召集人的鍾沛君依舊不滿，她稍早在議會大會上指出，上周已要求市府一周內除保密文件外，其他資料都該提供給民政委員會，豈料一周過去後仍未收到，也沒有任何官員前來說明。

鍾沛君批評，這是態度問題，既然市府不提供也不說明，現在市政府到底打算怎麼樣，還是民眾委員會都不要開了，接下來都不要審了， 議長陳錦祥也立即打圓場，要求現場官員加速提供。

游淑慧也對此事感到驚訝，質疑市府先前不屑議員也就算了，不屑民委會的決議也就算了，如今還打臉議長上周的決議，「請問市府官員你們現在坐在這邊幹嘛？」官員要求議員審議市府提案，但官員卻高傲地不接受監督，那所有案子都一樣暫擱好了。