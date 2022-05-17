本土疫情嚴峻，連日來許多快篩陽性的民眾在醫院大排長龍等PCR採檢，引發亂象。傳行政院長蘇貞昌昨要求衛福部醫福會執行長王必勝解決排隊問題，結果今天衛福部部立台北醫院排隊篩檢人潮立即大減，不過媒體人朱凱翔卻在臉書透露背後手段，是台北醫院公告今起不接受現場排隊，諷刺王必勝「不愧是防疫之神，不只確診者可以清，排隊者也能清！」

衛福部台北醫院連日都是排隊篩檢的民眾，人龍綿延不斷，17日王必勝就將其清空。（資料照 陳慰慈攝）

朱凱翔今天在臉書「不演了新聞台」發文表示，連日來衛福部台北醫院急診遭擠爆，PCR排隊人龍不絕，引爆民怨，好在有黨的關懷不用怕，有媒體報導，蘇貞昌昨（16日）在擴大防疫會議上，交辦王必勝解決篩檢站排隊人潮問題，王必勝了解後發現問題在於報到的速度較慢，因此增列報到、採檢的線道，使得昨天還有的排隊人潮，今天（17日）就消失。

但朱凱翔說，PCR排隊人潮清空的關鍵是昨天台北醫院貼出公告，今天起65歲以下民眾PCR篩檢全改為 「網路掛號預約」，不接受現場排隊。看到王必勝的作法，讓朱凱翔嘲諷「不愧是防疫之神，必勝大將軍，清零教科書，不只確診者可以清，排隊者也能清！」

衛福部台北醫院公告，17日起65歲以下一般民眾，不接受現場排隊PCR。（翻攝台北醫院網站）

王必勝近日爭議不斷，日前王批雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，力捧綠營縣市防疫有功，遭雙北市長駁斥，外界更有一說王是為了表功，以爭取衛福部長大位。對此，新北市長侯友宜今並未回應對此事的看法，只表示目前只有一個心情，就是和醫療團隊全心全力守護新北市民健康。