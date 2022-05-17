衛福部醫福會執行長王必勝日前批雙北叫不動地區醫院，力捧綠營縣市防疫有功，外界有一說，王是為了表功，以爭取衛福部長大位。新北市長侯友宜今（17）日到台北慈濟醫院慰問醫療團隊，被媒體問到對此看法，他並未回應問題，表示目前只有一個心情，就是和醫療團隊全心全力守護新北市民健康。台北慈濟醫院院長趙有誠則說，新北市所有的醫療團隊在市府的帶領之下，大家是團結一致的。

侯友宜說，他現在跟所有的醫療團隊只有一個心情，全心全力守護新北市民的健康，我們要用關懷、包容，更能站在市民的健康的立場，顧好新北市市民，全心全力跟所有醫療團隊站在一起、一起拚，這是最重要的事情。

趙有誠表示，從去年疫情開始，新北市在侯市長的帶領之下，所有醫院非常的團結，不只是大醫院、中醫院、小醫院甚至到診所，所有的醫護同仁都非常的團結，所以從去年到今年，他個人是覺得有條不紊。

趙有誠說明，很早之前市長就把整個新北市400萬人口分成了10大區域，後來有一些人口的調整，台北慈濟醫院很明確知道是負責新店、蘆洲、雙溪、平溪、瑞芳、貢寮等56萬多人口，區域內的病人包括重症、加護中心或居家照護，因為方法、關懷都設計得很好，所以在大的方針、大的架構底下，大家是團結一致，到目前為止每個醫院都非常用心，讓市民絕對不會有求醫無門或是跑來跑去不知道要找誰，雖然有分區，但病人有跨區的，同樣也是來照顧。他個人認為，新北市所有的醫療團隊在市府的帶領之下，至少不會有很慌亂的感覺，這是他在院所裡面所看到的。