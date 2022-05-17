疫情升溫，多數輕症的大人、小孩只能居家隔離，但除了吃藥，還能如何自我照護？茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊17日建議，若小朋友食慾欠佳，飲食可讓孩子多吃冰涼的食物，像是吃冰或布丁之類，只要願意進食都是好事，至於大人也是同樣的道理，不過若是糖尿病族群小心糖份的攝取，以免造成血糖劇烈變化。

呂昀珊建議輕症居家隔離的民眾，若無食慾可適時吃冰品等食物，亦可食用含鋅的海鮮，有促進食慾並加快病程的功效，其他如各類維生素、益生菌、電解水、枇杷膏也可補充，唯枇杷膏含蜂蜜，周歲內寶寶勿食用。

茂盛醫院家醫科指出，鼻噴劑可舒緩喉嚨痛，大人、小孩皆可適時使用，至於幫小孩拍背則有助咳痰，做好居家照護，有助盡快恢復健康，一般輕症病人多為上呼吸道感染，像是喉嚨痛、咳嗽、流鼻水，基本上的治療就是要對症下藥，但同時也要避免食用刺激性的食物。

輕症者的居家照護除了以吃藥、保健品、飲食等方式來舒緩不適症狀，呂昀珊建議可以做簡單的運動，例如小朋友可玩switch (遊戲機)，大人可以爬爬樓梯或是做有氧運動，都能促進健康，注意每天的身體變化，家裡備有血氧機，正常的血氧濃度值為≧95％，低於這個數字以下就不太正常，請趕緊就醫。