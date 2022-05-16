指揮中心今(5/16)日與地方政府衛生局就「確診個案自主回報疫調系統」進行意見交流。(中央流行疫情指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，「確診個案自主回報疫調系統」已於今(2022)年5月1日正式上線，為增進整體效能持續檢討改進，該系統已於5月12日新增功能，可自動開立居家照護對象之電子版通知書，並於今日更新查詢頁面，提供地方政府轄區可針對需特殊照護之高風險對象（如懷孕、洗腎、高齡且獨居者）匯出清單，以利優先評估收治情形。

為因應國內疫情，即時蒐集確診民眾與其密切接觸者資訊，簡化地方衛生局疫調作業流程，今日也邀集各地方政府衛生局所共同溝通及交流意見，期使透過地方政府操作系統實務經驗，提供優化資訊系統之建議，解決公衛端量能嚴重不足之現況。

指揮中心呼籲，確診民眾可透過「手機簡訊」或「全民健保行動快易通APP」之多元管道，點選專屬網址進入系統後，自行填報確診者及同住者之相關資料，考量目前確診民眾因部分資料填寫錯誤或未完全，致無法收到相關電子版通知書，為減輕地方政府衛生單位負擔，系統已增加批次維護作業功能，並開放確診民眾於24小時內可再次編輯1次，以協助衛生單位掌握正確之民眾資訊。指揮中心再次強調，請確診民眾於送出資料前，務必謹慎檢查後再發送，以免影響自身權益。

指揮中心提醒，鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，中央流行疫情指揮中心因應疫情發展持續調整相關科技防疫措施，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。