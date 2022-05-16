中央拍板打滿3劑快篩陰免隔離遭質疑 柯文哲：訴諸國民道德

中央推出打3劑疫苗快篩陰性，採取「0＋7」免居家隔離，外界質疑難以驗證，台北市長柯文哲16日表示，不管「3＋4」或「0＋7」，在執行上都有困難，必須訴諸國民道德、素質。

明日起完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，但需配合7天自主防疫，若要外出工作及採買生活必需品，需有2天內快篩陰性證明，但外界質疑難以驗證。

柯文哲今指出，不管3＋4或0＋7，在執行上都有困難，確診者自己寫口供誰是密切接觸者，過去密切接觸者3＋4，確診者要自行上網填資料，沒去填也沒辦法，上網填了再去找人處理3＋4，現在變成0＋7，密切接觸者誰有打疫苗、誰沒打滿疫苗，坦白講系統都非常困難。

他表示，這件事要訴諸國民道德，確診者就拜託在家裡7天不要亂跑，確診者密切接觸者也要憑良心，打過3劑也不是就不會感染，有錢的民眾就每天出門前做快篩，最起碼2天做1次，不然有症狀要做快篩，不要有症狀又趴趴走傳染別人。

柯文哲說，不管3＋4或0＋7，執行上有困難，當本土確診者每天新增6萬人，沒辦法再做疫調，要訴諸國民道德和素質。

他強調，確診者乖乖在家7天，通知密切接觸者，最起碼7天內口罩戴好，要有良心不要去聚餐，有一點怪怪的、有症狀就快篩，真的感染就回家休息，不管3＋4或0＋7，現階段要靠國民素質、道德執行，無法靠政府公權力執行。