綽號「阿邦師」的李正邦因販賣假貨被告詐欺，但李提出醫院診斷證明讓獄方拒絕收監，他遭拒絕收監後，出獄後竟然上網從事網拍，監委王幼玲、高湧誠認為，本案凸顯法務部暨所屬矯正署對於各監獄所「啟動」拒絕收監申請案之裁量標準及空間欠缺一致性之標準，有損政府公信力，監察院通過提案糾正法務部矯正署、法務部矯正署高雄第二監獄、台灣橋頭地方檢察署等單位。

糾正案文指出，高雄二監於2020年9月執行李正邦收監時，僅憑其提出「左頰上皮增生異常（癌前病變）」的醫院診斷書，便於同年10月由衛生科護理師簽辦「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」的拒絕收監評估單獲准，而非該科專科醫師的評估，也只有建議「及早開刀，預防惡化成口腔癌」。

糾正案文提及，高雄二間未依監獄行刑法第13條第2項之規定，進一步檢查，也無提出因執行而有喪生之虞之事證，即逕予判斷李員符合監獄行刑法第13條第1項第2款之要件而拒絕收監，致李員在拒絕收監出獄後仍賡續透過網路直播販賣商品牟利等情，案經媒體批露，有損矯正機關核准拒絕收監之公正性，戕害矯正機關形象，核有違失。

監委表示，橋頭地檢署未依法將拒絕收監之李員送交適當處所；又自李員被拒絕收監後至送監執行止約1年期間，執行檢察官未面訪李員，且未注意其健康情形，僅函請警方派員查訪，請家屬每月及開刀術後自動提供診斷證明書。

監委指出，據醫院之病歷資料顯示，李員自109年9月經醫師開立診斷書後，手術日期因疫情自110年4月至同年10月一再展延，顯無急迫性，執行檢察官卻未本於權責妥予查明停止執行原因是否消滅，致使李員在拒絕收監後，仍持續透過網路直播販賣商品牟利，直到周刊媒體大幅報導後隔日才通知李員到案說明，裁定入監執行，有損檢察機關聲譽，亦有違失。

糾正案文另指出，矯正署所屬宜蘭監獄於2011年也因未能覈實審認藍姓受刑人拒絕收監的理由，經監院糾正。另矯正署對於各監獄所提拒絕收監申請案的「審核」作業，也缺乏明確法律程序規定與醫療專業審議制度，核定結果自難免遭致不公訾議。法務部應本於權責督導所屬精進拒絕收監申請案的「審核」、「覆核」機制，使所屬有一致性的遵循標準。

調查報告強調，查據臺北市政府警察局信義分局警勤區訪查紀錄，警方自始知悉李員於飯店內販賣珠寶，惟警察機關對本案李員之查訪未盡落實，虛應故事，肇致詐欺案列管之治安顧慮人口，遭舉報再度涉犯網路直播詐騙等情，有危害治安之虞，損及人民對於警察機關維護社會治安公權力之信賴，警政署允應督導所屬，強化治安顧慮人口查訪機制，以善盡預防與偵查犯罪權責，進而有效維護社會治安。