國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄16日新增4086例本土確診個案，是高雄自有疫情以來首度單日確診數破4000例，分別為居家隔離期間陰轉陽510例，外縣市旅遊史86例，特定娛樂場所26例，密切接觸者3324例，新案疫調中140例，高雄市長陳其邁表示，高雄及屏東已經組成中重症醫療諮詢小組，並訂定醫院轉診、醫療資源等相關程序。

高雄市長陳其邁表示，目前高雄與屏東的醫療專家已經共組高屏中重症醫療諮詢小組，提供各級醫院對中重症醫療的治療經驗分享，並訂定醫院轉診相關程序及各級醫療資源事項。

高市府衛生局指出，新增4086例本土確診個案中，密切接觸者共有3324例，仍然占最多數，確診者同住親友共有1370例染疫、餐飲娛樂523例、職場校園1080例、高風險場域351例，根據數據顯示，同住親友、職場校園為密切接觸者感染的主要風險。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，染疫對象年齡結構有升高的趨勢，顯示家庭群聚的風險攀升，家中長者應該多加注意，並盡速接種疫苗。確診比例最高的屬於50到64歲民眾比例為18％，而0到11歲則是13.9％、12到19歲8.5％、20到29歲15.8％、30到39歲16.4％、40到49歲16.9％、65歲以上10.5％。

校園確診人數也持續增加，經過統計，校園新增確診或快篩陽性的師生人數共有876人，分別為高中職及國中331人、國小及幼兒園545人，而新增暫停實體課程及防疫假人數共9321人，幼兒園及國小暫停實體課程人數8092人，國中及高中職防疫假人數1229人。