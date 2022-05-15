年底九合一大選，國民黨尚未決定要推派誰出馬角逐高雄市長，黨內不少人士紛紛表態願意承擔，孫文學校總校長張亞中近日也特別南下高雄，拜訪地方人士與高雄市議員。不過，張亞中表示，自己的態度是「不爭、隨喜」，他還認為，國民黨在高雄最重要的目標，是讓國民黨在高雄的市議員都能當選，並以此帶動市長選情。

《中天新聞》報導，張亞中表示，自己跑高雄比以往更勤一點，但在這事情上 沒有任何要爭，就是不爭。他指出，高雄市民也很焦慮，國民黨沒有一個能代表高雄的出來，特別是高雄市議員，這樣下去很多高雄市民可能就不投票。

張亞中認為，在民主政治中，尋求執政固然很重要，若退而求其次，制衡也是關鍵。國民黨最重要的戰略目標，是要讓在高雄的市議員都能當選，未來選戰的重點，應該是如何讓更多市議員當選，最好是現在所有議員都能當選，在市議會過半，讓國民黨在高雄市發揮制衡效果。

張亞中說，議員選得好，市長才能選好，國民黨未來布局必須尋求制衡為第一目標，執政是因為制衡得票多才有機會。現在就是以議員為第一優先，議員配置和論述，則是以連任、當選為前提，讓高雄市民知道，制衡是民主政治不可或缺的一環。