台灣民意基金會董事長游盈隆13日透露，一位民進黨內重量級人物不經意透露「小英已經吃了秤鉈鐵了心，要提名陳時中參選台北市長」，讓他聽了頗感意外。此話一出也引發網友熱議，有人直白說「阿中選哪區那區對手作夢也會笑」，還有網友說，自己不支持陳時中的決定，也不會改變！。

游盈隆臉書貼文談到，由於很不巧地，此次Omicron疫情爆發恰逢2022九合一地方選舉政黨提名時刻，陳時中動向備受各方關注。前幾天，一位民進黨內重量級人物不經意透露「小英已經吃了秤鉈鐵了心，要提名陳時中參選台北市長」，令他聽了頗感意外。

游盈隆認為，特別是當疫情猛爆，確診者每天動則以數萬計，中重症與死亡人數急遽飆升，社會人心惶惶，疫情必將為執政的民進黨年底選情帶來不可測的傷害，疫情指揮官陳時中又首當其衝時，這樣的決定從任何角度看，都是大膽的、任性的、有違常理的，「一句話，天威難測，當所有權力都掌握在一個人手中時，這種現象就見怪不怪了。」

對此有大批網友在相關新聞留言，部分平台已有超過七百則討論，有人說「那就是民進黨硬要跟全台灣人嗆堵的意思」、「落選才會高升，這不是民進黨以往的套路嗎？所以陳時中是出來當送分的而已」、「陳時中選不上的 」、「選總統好不好」、「阿中選哪區那區對手作夢也會笑」。