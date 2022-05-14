本土疫情大爆發，確診人數即將突破70萬人，而快篩試劑買不到以及醫療負荷量能可能不足，造成民眾反彈。中央疫情指揮中心指揮官陳時中，是否還能代表民進黨出戰台北市長一役，引起關注。媒體人吳子嘉認為，陳時中可能會被徵召參選台北市長，但他若硬要去選，也許會敗選。

吳子嘉14日在《董事長開講》網路直播節目中表示，陳時中稱7月份疫情會結束，他並不苟同。另外，他也認為，陳時中有可能被徵召去選台北市長，因為陳時中背後太夠力了，總統蔡英文看來會讓陳時中去參選，蔡英文周圍的人也一定會挺陳時中到底。即使陳時中本人不見得想選，但他旁邊的人也會逼他非選不可。

吳子嘉接著表示，他之所以會說陳時中「掛」掉了，是因為沒看過一個候選人會出現那麼多問題，被人家攻擊，這樣陳時中要怎麼選？因此，除非最後蔡英文拗不下去了，前交通部長林佳龍才有機會參選台北市長。他甚至預測，陳時中若硬要去選，有可能會敗選。

吳子嘉也覺得，前副總統陳建仁並不會去選台北市長，不過，他可能會有機會成為「院長級」的防疫指揮官。