護師工會理事長陳玉鳳13日接受朱學恒直播訪問。（取自朱學恒直播）

5月12日適逢國際護理師節，面對疫情大爆發，總統蔡英文在臉書謝謝所有第一線的護理師，指揮官陳時中也喊話「最後一戰撐過去」。「台灣護師醫療產業工會」理事長陳玉鳳則怒轟，講這種幹話，護理師撐不下去了！

「台灣護師醫療產業工會」理事長陳玉鳳13日在朱學恒直播中表示，她非常感慨，過去訴求足夠的裝備、合理的薪資、合理的人力負荷、防疫津貼、合理工時以及疫情期間住宿隔離，這些項目只有第一項有達到，其他都沒有。也就是口罩和防護衣有達到，但是到今年，因為疫情快速攀升，最近陸續都有聽到有些防護衣尺寸不夠。

至於合理薪資，陳玉鳳提到，政府說要加薪4％，但公立醫院還有差別待遇，約聘人員並未加薪；另外，應該給的獎金都減少，都在互踢皮球、講幹話。

陳玉鳳說，這兩天看新聞很不開心，立委都說為護理人員加油，但現在是誰執政？是民進黨執政，是可以修法的，也有監督管理責任，該處理就處理，例如「護病比」，因為已經嚴重危害病人，已經不符合「南丁格爾誓言」！

對於政治人物說「謝謝護理人員，加油！」陳玉鳳直言，她最討厭也很想直接說，「真的不值錢」，蔡總統可以改革但都沒有，也沒有「超前部署」。

陳玉鳳不滿說，要求加薪卻被回「沒有市場競爭力」，「要展現市場競爭力才能加薪」，她自豪可以找出100項市場競爭力，有種來辯論！但對方不敢，只會講幹話！

至於合理的照顧負荷，她分析，專責病房原本是1比5，現在變成1比7到1比10，但薪水有變多嗎？沒有啊！一般病房白天班1比13到14，小夜班1比19到20，大夜班1比24到25。最誇張忍無可忍的事情，她提到，洗腎室法定是1比4，但指揮中心函告所有醫療院所可以提高到1比6，這對病人風險很高，且護理師會有民刑事責任。例如曾有醫院「護病比」1比28，病人過世後，被法院判賠將近200萬，醫院和護理人員連帶賠償。