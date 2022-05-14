台北市長選戰將在年底登場，雖然如今本土疫情大爆炸，防疫壓力巨大，但在綠營可能參選的人選當中，衛福部長陳時中的呼聲依然很高。不過，民進黨台北市議員王世堅表示，再黨主席蔡英文還沒宣布前，民進黨不會貿然決定人選，他更指出，當前防疫遠比選舉重要，且民進黨也有其他的人選；王世堅認為，民進黨此時不會貿然撤換陳時中讓他投入選戰。

王世堅13日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，現在坊間很多關於陳時中參選的傳聞，但在蔡英文主席還沒決定之前，民進黨不會貿然決定由誰參選台北市長，或讓陳時中直接離開衛福部長位置。

王世堅指出，蔡英文主席身為總統，需要多方考量，以陳時中過去的成績、能力，續任的話能獲得社會相當程度信任，陳時中過去防疫的成績不錯，現在雖有波折，也希望他繼續領導到底。

王世堅說，民進黨由黨主席決定提名，坊間種種傳聞對陳時中非常不好，此時此刻，社會大眾和陳時中在想的一定先解決疫情，不會輕言離開跑去選舉。陳時中前面兩年的防疫成績不錯，不過他沒有因此志得意滿跑去選舉，更不會在疫情爆發時走人，陳時中應該留下歷史紀錄，不能虎頭蛇尾，陳時中會做好這一任衛福部長，把防疫、抗疫之戰打好打滿。

王世堅還說，民進黨以隨時想好對策，且和跟陳時中一樣適任首都市長的還有好幾位。他認為，防疫、抗疫遠比市長選舉重要，不會在此時貿然撤換讓他去參與選舉，「我認為這是不可能的」。