中央流行疫情指揮中心昨(13日)公布新增6萬4972本土個案，另確診個案中新增41例死亡。蔡英文總統昨在總統府召開防疫諮詢會議，與會的有副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人，她在會中指示3大防疫原則。對此港媒今（14日）分析指出，「蔡英文即時出手救援，似乎仍看好陳時中參選台北市長。」

蔡英文昨在會中指示3大防疫原則，包含北北基桃增設快篩站PCR篩檢及開立領藥證明等；這是蔡英文第三度直接對防疫政策下指令。據《中評社》今報導分析蔡英文出手，能為陳時中止血嗎？文中指出，若無法為陳時中設下停損點，民眾不滿會往上擴散，將波及比陳更高層的政治人物。至於蔡即時出手救援，似乎仍看好陳參選台北市長。

該篇報導進一步指出，當陳時中因疫情被罵翻後，蔡英文終於邀集首長再度召開防疫諮詢會議，「蔡可能看著蘇貞昌遲未有大動作，幾乎隱身在這一波疫情之後，只好出來『擋一下』，減少陳時中被攻擊力道，但會不會連帶蔡也被這波疫情波及，很可能民調、聲望跟著下降」，仍值得觀察。