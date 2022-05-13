隨著本土確診數越來越高，總統蔡英文近一個月的網路好感度也逐漸走下坡。民眾似乎把不滿發洩到中央提出的防疫政策上。買不到快篩、居家隔離政策朝夕令改、「軟性封城、居隔轉型」等疫情新名詞層出不窮，都加劇民眾對於疫情感到的不安。蔡英文該如何逆轉劣勢，緩解民怨？疫情會不會影響年底的選情？而近期蔡英文聲量的3大高峰又在什麼時候呢？

「特赦、別堅持實名制、快打第三劑」近一個月蔡英文聲量3大高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/13～2022/05/10）統計調查，蔡英文近一個月聲量3大高峰跟政績和疫情有關。第一高點出現在4月22號，共計36,584筆。當天蔡英文臉書發文大秀政績「經濟成長創新高、台灣邁向2050淨零排放」、特赦兩位國軍將士，藉機展現勤政愛民的形象。網路聲量第二落在5月5號，共計30,108筆。許多民眾排隊買不到快篩試劑，蔡英文在民進黨中常會要求行政部門大量進口快篩試劑，開放商業通路，不要堅持實名制。而第三高點在5月3號，共計29,346筆。蔡英文呼籲大家快打第三劑，希望衝高第三劑疫苗覆蓋率。同一天華視新聞再出包，將蔡英文誤植成蔡EE。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

「4/13～4/26 vs. 4/27～5/10」 蔡好感度降近5% 負面聲量增約15%

因應本土確診數暴增，蔡英文也陸續發文說明防疫政策，引發大眾討論。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/13～2022/05/10）統計調查，蔡英文近一個月網路好感度下降近5個百分比，後半個月（4月27日～5月10日）的負面討論度較前半個月（4月13日～4月26日）增加近15%，然而相同時間內正面討論度僅增加9%。因為本土疫情持續延燒加上實名制快篩上路後，也燒出不少民怨，連帶影響蔡英文的網路好感度。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月13日至2022年05月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔡英文』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。