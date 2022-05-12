今（12日）為國際護師節，不少政治人物都在臉書發文謝謝第一線的護理人員。總統蔡英文稍早也在臉書發文，「謝謝所有第一線的護理師，辛苦了這兩年多來，在每一個防疫工作的現場，我們都可以看到護理師辛苦的身影」。該篇貼文曝光後引發不少網友共鳴，紛紛喊辛苦了，但也有不少人嗆「醫護超量累死，人民排隊排死」、「要不是妳他們會這麼辛苦？」

蔡英文臉書貼文談到，要向每一位勞苦功高的護理師朋友致上最深的感謝，護理師守護全體國人，為了感謝護理師的付出，也給予更大的支持，我們推動了「護病比」入法，建置了「護理職場爭議通報平台」，今年，行政院也核定調漲公立醫療機構護理夜班費。最後，也想要提醒大家，第一線的防疫人員、護理師，真的很辛苦。輕症或無症狀的民眾，就不需要去急診。輕重症分流，把醫療資源，留給最需要的人。

對此不少網友紛紛湧入蔡英文臉書貼文留言，「感謝辛苦的護理人員，有您們真好」、「醫護人員辛苦了」;但也有人認為「請政府聽聽醫護的心聲，第一線最能傳達防疫的狀況和需求，要的是實際解決，而不是口頭加油和自主應變」、「請先檢討護病比再來感謝第一線醫護人員，目前護病比的不合理，講再多辛苦了都是沒用」、「將帥無能累死三軍」、「如果説可以的話，麻煩把之前說要給到的東西都給清楚」、「政府沒作為，醫護累死」。