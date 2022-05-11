隨著氣候變遷、經濟加速成長，世界上也開始出現關注貧富差距、社會平權的聲浪，特別是環境保護議題極度受到企業與團體關注，聯合國也在2015年正式宣佈「2030永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）」，並列出17項核心目標，指引全球人類共同努力邁向永續發展。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看「企業SDGs」近一年熱門關鍵字包含「聯合國」、「環境」、「永續」、「目標」、「社會」、「責任」、「環保」、「趨勢」、「創新」，可見聯合國推動SDGs目標，讓許多企業在逐步發展的同時，也會將環境永續議題納入考量，同時列為品牌目標並肩負起社會責任，也成為時下促進環保的趨勢，甚至延伸出許多創新有趣的再生企劃，也讓近一年網路討論聲量逾827,598筆。

你知道台灣其實有很多企業以永續為主軸，不只將廢棄物重新利用，還成為二次循環的藝術創作品嗎？今天就跟著《DailyView網路溫度計》的腳步，一起來看看近年有哪些將環保材質賦予新生命的裝置藝術吧！

(1)J!NS｜破鏡重生哥吉拉

日本銷量第一眼鏡品牌JINS為響應聯合國SDGs理念，不僅推出環境友善眼鏡「FOR．GET系列鏡框」與環保紙袋，店舖裝潢也採用環保材質，就連各店限量贈送的「JINS特色造型環保紙書籤」也是採用FSC森林管理委員會認證的紙張，具備質感也不失環境友善的初衷！

今（2022）年JINS投入「廢鏡新思」計畫，號召全國民眾將手上廢棄的眼鏡投入門市回收箱，並邀請擅長使用植物材料製作怪獸與恐龍的生態創作家李翊楷，世界首創利用萬支廢棄眼鏡製作成藝術與環保兼具的「哥吉拉」，藉此推廣經濟循環理念，並落實對於環境友善的責任，活動開跑不到一週便吸引上千位民眾熱烈響應。

5月7日起JINS也邀請大家加入環保愛地球的行列！品牌代言人陳昊森更是化身永續環保大使，用VCR方式參與揭幕儀式，並以分身「充氣恐龍」出席，宣導環保意識的重要性，現在大家只要來台北大稻埕拍下與廢棄眼鏡製成的「哥吉拉」有趣互動合照，上傳至個人IG並HASHTAG關鍵字「JINSTaiwan」、「破鏡重生哥吉拉」，就有機會獲得限量哥吉拉玻璃杯一個！趕快來大稻埕與哥吉拉一起打卡拍照吧～

藝術裝置：破鏡重生哥吉拉

地址：台北市大稻埕貨櫃市集（台北市大同區民生西路底5號水門進入，近碼頭售票亭）

(2)UNIQLO｜全球旗艦店

位於台北明曜百貨內的UNIQLO門市在歷經5年的籌備後，於去（2021）年10月完成整修、成為第6間全球旗艦店！這次UNIQLO也加入環保永續的元素，除了持續與鄉鎮、小學及企業合作捐贈服裝，在店鋪1樓也攜手藝術家はらわた ちゅん子打造夜市主題霓虹窗及簡靖芳刺繡作品，2樓則有「回收聚酯長刷毛商品」製造流程、設計師林靖格竹工藝製品。

3樓擺放「Re-UNIQLO羽絨回收流程」，4樓由設計師周裕穎以江戶時代裂織工藝，將UNIQLO二手衣打造成裝置藝術、露營家具及沙發，不僅宣示對環保永續的決心，也讓二手衣回收落實於日常生活中。

藝術場域：UNIQLO全球旗艦店

地址：台北市大安區忠孝東路四段200號（明曜百貨）

(3)MUJI無印良品X冠德玉山教育基金會｜KINDOM363

「KINDOM363」為2020年9月開始為期逾1年的「美好再生生活計畫」，為了讓市民可以輕鬆享受陽光與休憩空間，由MUJI RENOVATION負責設計地景、冠德玉山教育基金會規劃體驗活動，藉MUJI無印良品的好感生活美學，結合人文精神，讓土地與人疊加出情感溫度。

KINDOM363用檜木原木編排出「書東坡」大型構造物，將注重選擇素材和提倡閱讀重要性的元素結合，利用木材溫暖質樸的視覺效果排列出波浪曲線，就像我們翻閱書本的感覺，不僅是附近鄰里的共同活動場域，未來檜木原木也可拆解成原實木柱，蛻變為新建築中的共享家具，落實再生、循環、永續的設計概念。

藝術場域：KINDOM363

地址：台北市中山區民權東路三段175巷口

(4)中鋼集團｜智慧共生海豚裝置藝術

中鋼集團中聯資源公司2019年利用公司旗下爐石產品、台中港回填巨石，邀請台灣雕塑學會與中華文創學會理事長王秀杞老師精心設計「智慧共生海豚裝置藝術」，不僅闡揚人與海洋彼此共生的關係，12隻海豚組成高6.6公尺的造景，也呼應1年12個月都能月月豐收，海豚的高智慧與團體緊密關聯更代表著平衡經濟與環境保護，以及致力維護港口發展與生態平衡的決心。

另外台中港務分公司也透過點線面逐步規劃，藉由媽祖行海裝置藝術、港區公園、自行車道及彩繪消波塊裝置藝術，加上中鋼集團的「12隻海豚集體飛躍」藝術作品，成為現今國人走訪台中港遊玩時必去的打卡熱門景點。

藝術裝置：「智慧共生」海豚系列裝置藝術

地址：台中市梧棲區中二路一段9號（台中港旅客服務中心前廣場）

(5)台灣保樂力加｜瓶安樹

法國第二大酒商台灣保樂力加自2017年開始為期三年的「Responsib’All Day-SHINE BRIGHTER,TOGETHER點亮瓶安計畫」企業志工日，將回收的空酒瓶進行清洗與切割，並邀請120位同仁親自彩繪、覆上鳥籠罩，最後利用太陽能板製作出「環保酒瓶燈」，將環保酒瓶燈掛上由廢棄鋼筋構成的「瓶安樹」上。

「瓶安樹」第一年放置於寶藏巖、第二年則移至新店陽光運動公園，除了賦予「平安」的意義，也讓夜晚行經公園的民眾提供夜間照明與安全，「瓶安樹」更是成為兼具美學創意與落實永續經營的環保指標。

藝術裝置：瓶安樹

地址：新北市新店區安業街（新店陽光運動公園）

【網路溫度計】提醒您－◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康◎未滿18歲者禁止飲酒

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月01日至2022年03月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『企業SDGs』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。