最正「小丑女」瑪格羅比近日釋出新電影《芭比》真人版劇照，飄逸金髮、皓齒明眸，被眾多網友大讚神還原，但仍有不少人攻擊她扮相太老，毀了童年。實際上瑪格羅比的年紀一直是國外網友針對的焦點，從2013年電影《華爾街之狼》開始，時年22歲的瑪格羅比扮演李奧納多的火辣妻子，一夕躍上好萊塢一線明星，但眾多網友認為她在年紀上撒謊，甚至留言大酸：「她只有22歲真是最荒謬的事，她看起來根本已經35歲！」讓瑪格羅比相當不解，在2015年接受外媒專訪時無奈表示：「人們似乎對我只有24歲感到憤怒，他們覺得我比實際年齡大10歲。」

粉絲對於明星的年齡與外貌有著錯誤的迷信，導致許多好萊塢名人必須在年齡上「動手腳」以符合大眾對年紀的想像。瑪格羅比的年紀還曾被外媒以「舉證」的方式試圖證明她說謊，記者Bobby Finger提出2008年一篇對瑪格羅比的報導「一位來自黃金海岸的23歲女演員」，這意味著她出生於1985年，但她公開的出生年份卻是1990年。

即使後續該報媒體出來澄清，瑪格羅比在文章出版時實際上只有17歲，但傷害已經造成，這也是網友持續針對她年紀的一大主因。但瑪格羅比對年齡的想法保持著健康的心態，她在2021年受訪時表示：「我不介意變老，我常問人們一生中最喜歡的年齡是哪個階段，只有說過自己是20多歲的人，那些人仍然是20多歲。」