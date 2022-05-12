湖北黃石一家超市內有位女子撕開保鮮膜舔南瓜，該則視頻迅速衝上熱搜，網友直呼不可思議。

一名湖北女子逛超市親自以舌舔方式檢驗蔬果的視頻近日在網上引發熱議，許多網友對於該女子連續撕開數個南瓜保鮮膜後，以舌頭舔舐後再將保鮮膜蓋上並放回原位的做法表示難以理解。這則視頻上網後很快地在微博登上熱搜，網民議論稱，就別說這行為有多噁心，光是疫情期間可能造成的病毒傳播就夠嚇人了。涉事超市在回應媒體詢問時表示，已將該批南瓜下架並丟棄，未來將對類似情況加強監督。

據《齊魯晚報》報導，近日一名大媽在超市內購買生鮮的視頻於網上爆紅，並迅速登上微博熱搜。視頻畫面顯示，湖北黃在湖北黃石一家超市內，一位上了年紀的大媽站在南瓜商品的展台旁邊，順手拿起商品架上的一塊南瓜，撕開保鮮膜後

用舌頭舔了起來。她舔完之後，再將保鮮膜重新包好並放回貨架上，接著再拿一塊南瓜做同樣的動作。

報導說，不知道這大媽以舌舔南瓜是出於什麼目的，但如果被舔過的南瓜繼續售賣，對其他顧客是不公平的。特別是在疫情期間，這樣的行為很明顯會加大疫情傳播的風險。而在接到網友的舉報後，超市方面也做出了回應稱，這批南瓜已經下架丟掉，以後超市會加強對這類不文明現象的監督。

大陸網友們看到這個視頻後引發熱烈議論，大部份都指責這種人太過自私，既不考慮衛生，也不考慮別人的感受。還有網民很嚴肅地的向超市提出建議，認為必須要求她買走舔過的食品，否則就應報警處理。也有人懷疑其他地方的超市裡是否也存在這種不文明的行為。