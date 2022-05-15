《鄭亦真辣晚報》

2022年台北市長選戰，除了國民黨及民眾黨提名人選確定外，民進黨的人選仍撲朔迷離。針對這波疫情會不會影響陳時中參選台北市長？資深媒體人黃揚明認為，「這就要看這段時間的死亡高峰期」，若造成民怨四起，陳時中就沒有機會參選台北市長，但目前還沒看到陳時中會被換掉的可能。他甚至指出，陳時中在民進黨內的台北市長民調，還是領先非常多。

黃揚明14日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，民進黨內支持陳時中的這一派，劇本從來沒有換過；5月初整個疫情大爆發，民進黨中央還要幫陳時中做「防疫聽時中」短片，不斷把在野黨的質疑，通通打成造謠、是在亂台灣、這是在全力鞏固指揮中心的領導權力，也就是「護時中」。等到6月上旬，疫情洪峰過了之後，到了7月份，大家可能就忘了。陳時中在民進黨內的支持度有明顯的掉下來，但卻不影響民進黨高層對陳時中的「愛」。

黃揚明接著表示，陳時中在民進黨內的台北市長民調，還是領先非常多，外傳內政部長徐國勇也是人選之一，他直言，這兩人看起來都不怎麼樣。

黃揚明指出，至於這一波的疫情，會不會造成陳時中的致命傷，就要看這段時間的死亡高峰期；如果民怨四起、怨聲載道，當然陳時中就沒有機會。但目前還沒看到陳時中會被換掉的可能，而最後的決定權，還是在總統蔡英文手上。