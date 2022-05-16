新竹市16日新增832名確診個案，比昨天大減480例，不過，依照過往經驗，周一的確診個案可能因民眾採檢量較少有關，仍不能輕忽。而今年以來共累積9753名確診個案，目前仍住院中確診者有79人，居家照護者為7060人、居家隔離者為1314人。

市府說明，配合指揮中心，自今日起為維護長者及高風險族群健康，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可於接種第3劑滿5個月後，接種第4劑，請尚未接種完整疫苗者，盡速接種；若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種。

為分流疫苗注射民眾，建議一般65歲以上長者多利用疫苗預約平台，至中正市場社區疫苗施打站預約施打，高風險健康族群則建議至合約醫療院所接種。

另針對65歲以上或具原住民身分55歲以上者，於5月31日前接種任一劑疫苗者，由中央提供500元禮券，市府另提供設籍竹市者500元禮券。市府提醒，本周持續開設中正市場施打，符合資格民眾可多加預約前往接種。