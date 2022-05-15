邀請企業開出多名職缺，吸引民眾前來求職應徵。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

勞工局特別設置「視訊面試專區」，求職者可於現場與遠端台積電主管面試。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

為了增加求職民眾與求才廠商雙方的就業媒合機會，高雄市政府勞工局推出高雄ing勞資win現場徵才活動，於14日下午在美麗島捷運站舉辦現場徵才活動，邀請台積電等各產業知名的企業前來徵才，吸引許多求職民眾到場參加，總計現場投遞履歷、面試者共215人次。

邀請知名企業台積電、群創光電、國巨、集雅社、摩斯漢堡、新東陽、屈臣氏等，亦有醫療保健產業的馬光中醫診所，及互舍商旅、全球商旅、和逸飯店及都會生活旗下Hotel dua等餐旅企業，求才企業橫跨各產業。

活動現場因應半導體龍頭台積電提早儲備人才，所開出110個工程師與技術員工作機會，特別設置「視訊面試專區」，求職者可於現場與遠端台積電主管面試，吸引30位求職者參與。另設置「電子履歷專區」及「安穩僱用專區」，協助求職者列印履歷，並搭配就業獎勵政策，讓求職者錄取後得以領取就業獎勵。

勞工局周登春局長表示，隨著南台灣S科技廊道成形，各相關與周邊產業求才告急，甚至出現缺工現象，在徵才、選才需求不斷提高情形下，疫情期間，勞工局秉持服務不打烊，以實體搭配線上模式辦理徵才活動，也特別感謝廠商於疫情嚴峻期間仍參與徵才活動，提供求職者工作機會。

勞工局也預告5月19日09：30-12：00在梓官區梓義活動中心將舉辦中型現場徵才活動。歡迎有求職需求的民眾前來參加。