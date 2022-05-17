因應防疫，今年國中會考規畫分類，「一般試場」、「第一類備用試場」與「第二類備用試場」。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

國中會考21、22日登場，中投區報考人數達3萬0805人，配合防疫不開放家長或親友陪考，20日下午3至5時開放考生看考場，不開放家長陪同；確診考生不得應試，可參加6月4、5日補考，試場另設「第二類備用試場」，供居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場發燒或有呼吸道疾病的考生應考。

教育局專委郭明洲今日在防疫記者會表示， 疫情升溫，因應國中會考人數眾多，市長盧秀燕考量學生健康，日前宣布考前一周，16至20日國三學生全面暫停實體課程，改為在家線上學習，讓學生安心準備考試。

今年中投區國中教育會考試務工作輪由市立豐原高中承辦，報考人數為3萬0805人，分別安排於34個考場學校，台中市考生計有2萬6695人，規畫26個考場學校；市府相關單位正進行妥善的事前整備工作，以期會考順利。

教育局指出，20、21、22下午環保局協助考場學校環境清消，考場規範工作人員必須完整接種3劑疫苗，考生進入考場全面量測體溫，全程配戴口罩，並管制進出場動線，用餐必須使用隔板等，考生遵守防疫規定。

依中央流行疫情指揮中心規定，考生如果確診在20日(含)前尚未解除隔離、快篩陽性未經PCR檢驗者、在20日(含)前未獲PCR檢驗結果者，不得應試，可參加6月4、5日的補考，補考不影響升學權益，教育局提醒這類考生特別注意，中央規定，如果私自參加考試，經查證屬實後，取消考試資格而且不得參加補考。

國中會考配合防疫，考場進行規畫分類，「一般試場」供一般考生、自主健康管理者，「第一類備用試場」供突發傷病申請應考的學生，「第二類備用試場」提供居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者。

今年考場不開放家長陪考，5月20下午3-5時開放考生憑准考證看考場，不開放家長陪同；但如有特殊需求考生，家長經申請通行證得陪同看考場。