今年國中教育會考5月21日、22日舉行，19萬9318人報名。今天170位試務人員進入國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷分卷闈場，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。教育部表示，今年將採取各項防疫措施來進行考試，大陸考場則比照去年與補行考試一起辦理。

今年國中教育會考印卷分卷闈場主任職務由全國試務會副主任委員、台師大心測中心副主任曾芬蘭擔任，下午2時，在教育部次長蔡清華、台師大副校長宋曜廷，及各單位代表共同見證下，170位試務人員逐一入闈。

教育部指出，今年國中教育會考，採確診者參加補考方式辦理，另居家隔離、居家檢疫、自主防疫者依類型分別至不同類型的隔離試場（第二類備用試場）應試，自主健康管理者則至一般考場應試，一般試場與第二類備用試場動線各自獨立規畫。

今年國中教育會考因應疫情採取各項防疫措施，包括：全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、加強消毒、管制考場進出動線、確保整體考生應試健康與安全等。

教育部呼籲，考生務必全程佩戴口罩及入場量測體溫，如故意不配合者，禁止進入考場。考量部分考生可能因為口罩汙損須更換或其他問題，得自備具防護性的備用口罩。

考試正式開始後，配合監試委員核對考生資料時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。

教育部也呼籲，各界於5月21日、22日國中教育會考辦理期間，避免在考場附近舉行集會、遊行、民俗慶典或體育競賽等各類活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並應降低音量，維護安寧；同時應維護交通順暢，讓考生順利考試。