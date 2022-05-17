大學申請入學第二階段指定項目甄試即將於5月19日至6月5日舉行，教育部今表示，已獲指揮中心同意，將開放輕症或無症狀確診考生外出參加醫學、牙醫及中醫學系的二階甄試。

醫學系、牙醫系及中醫系報考生若屬中重症確診者，仍不得外出參加二階甄試，但將由招聯會另提供補救措施，考生得檢具相關證明，由學系報請招聯會於第二階段甄試結束後，另提供非屬政府人力管制系組的學系，以學測成績及書審資料送請學系審查，並視錄取結果以外加名額進行分發。

依據現行防疫應變機制，若為居家檢疫、居家隔離、自主防疫、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果及確診等個案考生，報考一般學系將不得外出應試，而改以學測成績及書審資料進行甄試。

若報考醫學、牙醫及中醫學系等政府人力管制學系，依其受人力管控及甄試選才需求，向有辦理面試、筆試或實作之必要，若屬上述非確診之考生將由學系提供「隔離試場」供考生應試。

至於報考醫學、牙醫及中醫學系確診考生，教育部表示，如為輕症或無症狀者，經報請指揮中心5月12日同意，於「提升且強化防疫隔離試場規格」、「在甄試公平之前提下，在甄試期間內另擇適當日期甄試，不與一般考生接觸」等防疫措施下，得外出應試。

教育部指出，近期國內本土案例增加，且多數為輕症或無症狀確診者，考量各醫學、牙醫及中醫學系具備一定的醫療防疫能量，能提供相當的防疫保護措施，因此，指揮中心同意開放輕症或無症狀確診考生參加醫學系、牙醫系及中醫系的二階甄試。

在目前各醫學、牙醫及中醫學系防疫措施之基礎上，再從輕症或無症狀確診考生外出至抵達學校甄試場地、學校提供隔離試場等階段避免與人群接觸，提升且強化防疫隔離試場規格等作法，並徵詢醫學及公衛領域專家看法後，將開放輕症或無症狀確診考生(居家照護者)外出應試。